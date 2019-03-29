Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу пошутил перед журналистами, предположив, что они ждут от двух министров танца. Видео этого момента опубликовано в «Твиттере» МИД РФ.
"Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?" - сказал российский министр. На видео видно, что министры сидят друг напротив друга, их снимают фотокорреспонденты.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в Турцию. По его словам, на данный момент Москва и Анкара ведут переговоры по данному вопросу.
«Хотите, чтобы мы станцевали?» - Лавров и Чавушоглу пошутили над журналистами.
Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара не собираемся продавать С-400 в третьи страны.
ИСТОЧНИК KP.RU