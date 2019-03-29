Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-29T14:07:03+03:00

Лавров начал с шутки про танцы переговоры со своим турецким коллегой Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу пошутил перед журналистами, предположив, что они ждут от двух министров танца. Видео этого момента опубликовано в «Твиттере» МИД РФ.

"Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?" - сказал российский министр. На видео видно, что министры сидят друг напротив друга, их снимают фотокорреспонденты.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в Турцию. По его словам, на данный момент Москва и Анкара ведут переговоры по данному вопросу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700030" frameborder="0"></iframe> «Хотите, чтобы мы станцевали?» - Лавров и Чавушоглу пошутили над журналистами.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара не собираемся продавать С-400 в третьи страны.

ИСТОЧНИК KP.RU