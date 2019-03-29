2019-03-29T14:57:43+03:00
Звезды

В возрасте 90 лет умерла французский режиссер Аньес Варда

В последнее время она боролась с раком
Алия КАМИЕВА
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Аньес Варда в феврале 2019 года.Аньес Варда в феврале 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умера Аньес Варда – французский кинорежиссер, сценарист, документалист и продюсер. В мае могло исполниться 91 год. Она предвосхитила возникновение французской Новой волны в кинематографе 1950-х. Варда сняла такие фильмы, как «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона» и «Пуэнт-курт», а также документальные ленты, среди которых «Лица, деревни», «Собиратели и собирательница» и «Далеко от Вьетнама». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает ТАСС.

В 2017 году режиссер получила почетную премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Кроме этого, в 2018 году она стала самым пожилым номинантом на "Оскар" за свой документальный фильм "Лица, деревни". Тогда Варда не смогла посетить завтрак для номинантов. Но режиссер прислала несколько картонных фигур со своим изображением в полный рост, одна из фигур была с котом.

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые записали истории больных раком, чтобы стимулировать людей вовремя обращаться за помощью – обследованием, которые нужно пройти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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