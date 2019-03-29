2019-03-29T15:24:32+03:00
Общество

Почти 50% владельцев животных сталкивались с некомпетентностью ветеринаров

Такие данные получены в результате опроса, проведенного среди россиян, в рамках проекта Питомцы Mail.ru
Марина ВЕНЦОВА
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Почти половина владельцев животных сталкивались с некомпетентностью ветеринаровПочти половина владельцев животных сталкивались с некомпетентностью ветеринаровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проект Питомцы Mail.ru в преддверии наступления дачного сезона провел опрос среди россиян относительно того, как часто они обращаются в ветеринарные клиники со своими любимцами и довольны ли качеством оказанных услуг.

Как выяснилось, 80% владельцев домашних животных за минувший год несколько раз обращались за профессиональной помощью для своих кошек и собак. Причем установлено, что здоровье собак (87%) требовало чаще визита к ветеринару, чем кошек (70%). Согласно полученным в результате опроса данным, было установлено, что в 54% случаев причиной обращения в клиники были прививки, 60% - проблемы со здоровьем у животных.

При этом выяснилось, что всего 8% респондентов ответили положительно на вопрос о доверии ветеринарам, 48% - заявили о том, что сталкивались с некомпетентностью врачей, почти каждому пятому (24%) навязывали ненужные услуги.

В большинстве случаев владельцы домашних питомцев, согласно результатам опроса, обращаются за помощью в частные клиники и только 24% - государственные. Интересно, что 33% граждан доверяют онлайн-врачам.

Что касается стоимости услуг по оказанию помощи любимцам, то сумму, превосходящую 10 тысяч рублей, тратили 28% опрошенных, от 3 до 5 тысяч рублей – 22%, от 1 до 3 тысяч – 41% россиян.

В опросе приняли участие 4 тысячи владельцев домашним животных.

Кстати, на Радио "Комсомольская правда" каждую субботу в 17 часов по московскому времени выходит программа "Вот такая зверушка" с лучшими ветеринарами и заводчиками России. Вы можете задать свой вопрос в прямом эфире у нас на сайте либо найти ответ в архиве программы по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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