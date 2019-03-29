В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже на Россию

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-29T14:55:46+03:00

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В пятницу, 29 марта, в Швеции освободила из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Дело в том, что прокуратура страны не нашла оснований держать его под арестом.

«По состоянию на сегодняшний день, подозреваемый не может, находясь на свободе, воспрепятствовать расследованию», - говорится в сообщении ведущего расследование прокурора Матса Юнгквиста.

Также там отмечается, что обвинения в адрес 45-летнего шведа остаются в силе, а расследование в отношении него продолжается. При этом Юнгквист подчеркнул, что доволен работой королевской контрразведки, но не может сообщить никаких подробностей, так как «расследование носит деликатный характер».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце февраля полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Как тогда заявил глава шведской контрразведки Даниэль Стенлинг, задержанный «работал в королевстве под дипломатическим прикрытием».

ИСТОЧНИК KP.RU