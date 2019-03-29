2019-03-29T15:23:02+03:00
Спорт

Боксер Денис Лебедев готов летом завершить профессиональную карьеру

Об этом сообщил лично менеджер спортсмена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Боксер Денис Лебедев.Боксер Денис Лебедев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Летом 2019 года, вполне возможно, завершит свою профессиональную карьеру один из лучших российских боксеров современности - Денис Лебедев. Он может уйти на покой в качестве суперчемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе. Эту информацию огласи лично менеджер боксера Вадим Корнилов, сообщает ТАСС.

- С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере, - говорит Корнилов.

Ранее, напомним, что Александр Усик отказался от боя с Лебедевым и лишился пояса по версии WBA. А вот бой Усик - Лебедев должен был состояться, поскольку Денис носил звание обязательного претендента на бой.

В профессиональной карьере Лебедева - 32 победы, 23 нокаутом и два поражения. Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, победив Майка Уилсона по очкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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