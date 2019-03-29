В Минприрорды заявили, что животным из "китовой тюрьмы" ничего не угрожает

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-29T15:20:39+03:00

Озабоченность вызывает состояние лишь двух белух, для которых уже разработаны планы лечения

Изменить размер текста: A A

Состояние большинства белух и косаток, находящихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, не вызывает никаких опасений у ученых и оценивается как удовлетворительное. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии России.

В ведомстве сообщили о том, что накануне животных осмотрели специалисты, которые взяли у них образцы крови и слизистых верхних дыхательных путей. Также были проверены условия содержания морских жителей, состояние окружающей среды в бухте и отобраны гидрохимические пробы воды.

"По итогам ветеринарного осмотра косаток и белух и наблюдений за их поведением эксперты констатируют, что подавляющее число животных находится в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минприроды.

Опасения вызывает состояние лишь двух белух, у одной из которых обнаружены следы обморожения кожных покровов на спине, а у другой - рана на заднем краю левого плавника. Эксперты уже разработали план и рекомендации по лечению этих животных.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее общественность вновь подняла панику вокруг "китовой тюрьмы". Причиной стали сильные гематомы у одного из хищников, а также сломанный зуб.

"Мы хотим успокоить всех, кто внимательно следит за ситуацией, и сообщить, что по косаткам, содержащимся в бухте Средней, у членов консилиума опасений нет", - ответили на такое заявление в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689843" frameborder="0"></iframe> Китовая тюрьма в Приморье. Жуткое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU