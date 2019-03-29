2019-03-29T15:24:36+03:00
Звезды

Песков: объединение Александринки и Театра Волкова не является вопросом Кремля

Пресс-секретарь президента России заявил, что ситуация с объединением театров скорее связана с развитием театрального дела в регионах страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президент России заявил, что ситуация с объединением театров скорее связана развитием театрального дела в регионах страныПресс-секретарь президент России заявил, что ситуация с объединением театров скорее связана развитием театрального дела в регионах страныФото: REUTERS
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Возможное объединение петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле не является вопросами, которыми занимается Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не вопрос Кремля», - заявил Песков, комментируя вопрос о позиции администрации российского президента по вопросу приказа об объединении Александринки и театра Волкова.

Пресс-секретарь подчеркнул, что хорошую работу министерства культуры, которое «неоднократно получало от президента высокую оценку своей работы, особенно по развитию театрального дела в регионах России». «Это, скорее, вопросы, связанные с ростом», - добавил он.

Пресс-секретарь напомнил об отдельной программе в сфере культуры, которая предусматривает, что глава Министерства культуры Владимир Мединский докладывал информацию по этому вопросу Владимиру Путину. Представитель Кремля также отметил, что президент в декабре прошлого года посещал Ярославский театр и общался с его руководством.

В четверг, 28 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил действие приказа об объединении театров, подписанный ранее министром культуры Владимиром Мединским. Глава правительства заявил о необходимости публичного общественного обсуждения этого вопроса, которое планируется провести с привлечением театральных профессионалов и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля

Напомним Слияние двух театров планировалось провести в целях оптимизации использования бюджетных средств. Такие планы вызвали неоднозначную реакцию среди зрителей и театрального сообщества, против проекта выступил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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