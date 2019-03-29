2019-03-29T15:27:32+03:00
Происшествия

В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

Факты насилия над детьми были установлены благодаря камере наблюдения в детской комнате
Марина ВЕНЦОВА
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Следственный комитет завел дело на няню, истязавшую двух двойняшек в МосквеСледственный комитет завел дело на няню, истязавшую двух двойняшек в МосквеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Следователи главного следственного управления Следственного комитета (СК) по городу Москве открыли уголовное дело факту истязания няней детей-двойняшек на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, 47-летняя женщина, замещая должность няни-гувернантки для двух малолетних детей в семье неоднократно и систематически наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В настоящее время, как отметили в СК, женщина после попытки скрыться задержана. По данному факту возбуждено дело по статье п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении двух несовершеннолетних»).

Ранее сайт kp.ru писал, что 39-летняя няня из Узбекистана зверски убила в Москве 4-летнюю девочку, а потом подожгла квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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