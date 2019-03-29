2019-03-29T15:41:55+03:00
Общество

Черчесов решил попробовать себя в новом амплуа и прочесть "Тотальный диктант"

Главный тренер сборной России по футболу зачитает текст «Тотального диктанта» 13 апреля
Алия КАМИЕВА
Поделиться:
Станислав Черчесов.Станислав Черчесов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

13 апреля в столице Эстонии в рамках акции «Тотальный диктант» главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прочтет текст, автором которого является писатель Павел Басинский. Сам Басинский будет читать диктант в Центре русской культуры в Таллине.

"На одной из площадок текст зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, - цитирует главу таллинского оргкомитета акции Михаила Кылварта агентство ТАСС. - Уверен, его участие в акции привлечет всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем чемпионате мира по футболу".

В свою очередь Станислав Черчесов отметил, что ему будет интересно попробовать себя в новой роли. Он также поздравил жителей Таллина с тем, что город выбран столицей грамотной акции и пригласил всех поучаствовать в «Тотальном диктанте».

"Я – профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания, - прокомментировал Черчесов. - Но попробовать себя в новой роли - интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею. Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом"

Как сообщал ранее сайт kp.ru, что «Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян. На этот раз к мероприятию будут привлечены филологи из Таллинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новак: из-за Дании сроки реализации «Северного потока – 2» не изменятся
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Медведев о защите рунета: "У нас не будет такого регулирования, как в Китае"
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
Песков: объединение Александринки и Театра Волкова не является вопросом Кремля
Боксер Денис Лебедев готов летом завершить профессиональную карьеру
В Минприрорды заявили, что животным из "китовой тюрьмы" ничего не угрожает
Почти 50% владельцев животных сталкивались с некомпетентностью ветеринаров
Медведев поручил восстановить фельдъегерско-почтовую связь с Сирией
В возрасте 90 лет умерла французский режиссер Аньес Варда
В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже на Россию
Устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе чеченец сдался полиции
Медведчук высоко оценил шансы Юрия Бойко на президентских выборах
В России обеспокоены намерением ряда стран влиять на Венесуэлу
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
В Кремле сожалеют, что украинцы в России лишены права голосовать