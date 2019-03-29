Черчесов решил попробовать себя в новом амплуа и прочесть "Тотальный диктант"

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-29T15:41:55+03:00

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13 апреля в столице Эстонии в рамках акции «Тотальный диктант» главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прочтет текст, автором которого является писатель Павел Басинский. Сам Басинский будет читать диктант в Центре русской культуры в Таллине.

"На одной из площадок текст зачитает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, - цитирует главу таллинского оргкомитета акции Михаила Кылварта агентство ТАСС. - Уверен, его участие в акции привлечет всех тех, кто пережил бурю эмоций, болея за российскую команду на прошедшем чемпионате мира по футболу".

В свою очередь Станислав Черчесов отметил, что ему будет интересно попробовать себя в новой роли. Он также поздравил жителей Таллина с тем, что город выбран столицей грамотной акции и пригласил всех поучаствовать в «Тотальном диктанте».

"Я – профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания, - прокомментировал Черчесов. - Но попробовать себя в новой роли - интересная возможность, и было бы жаль не воспользоваться ею. Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовых проверить, насколько грамотно они пишут по-русски. И я с радостью помогу им в этом"

Как сообщал ранее сайт kp.ru, что «Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян. На этот раз к мероприятию будут привлечены филологи из Таллинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU