2019-03-29T15:42:49+03:00
Звезды

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Соответствующий приказ уже опубликован на официальном портале
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин присвоил Пореченкову звание народного артистаПутин присвоил Пореченкову звание народного артистаФото: Олег ЗОЛОТО
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Известному актеру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста России. Соответствующий приказ уже подписан президентом.

Вряд ли можно найти человека, который не видел ни одного фильма с этим артистом. Пореченков снялся в огромном количестве картин. В его фильмографии есть и детективы ("Агент национальной безопасности"), и комедии ("Интерны"), и патриотические фильмы ("Остаться в живых").

Однако прославился артист не только своим творчеством. Пореченков нередко мелькает в новостных сводках о взаимоотношениях России и Украины. В 2014 году он поддержал воссоединение Крыма с Россией, тем самым вызвав недовольство Незалежной. Затем последовал инцидент в донецком аэропорту, где артист произвел несколько выстрелов из пулемета - впрочем, никто тогда от его действий не пострадал.

Накануне сайт Kp.ru писал о том, что в преддверии выборов на Украине Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточной ролик "в поддержку" кандидата Владимира Зеленского. В нем артисты садятся за стол со стаканами в руках и произносят: "Ну, если он выиграет… Он будет должен нам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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