Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Известному актеру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста России. Соответствующий приказ уже подписан президентом.
Вряд ли можно найти человека, который не видел ни одного фильма с этим артистом. Пореченков снялся в огромном количестве картин. В его фильмографии есть и детективы ("Агент национальной безопасности"), и комедии ("Интерны"), и патриотические фильмы ("Остаться в живых").
Однако прославился артист не только своим творчеством. Пореченков нередко мелькает в новостных сводках о взаимоотношениях России и Украины. В 2014 году он поддержал воссоединение Крыма с Россией, тем самым вызвав недовольство Незалежной. Затем последовал инцидент в донецком аэропорту, где артист произвел несколько выстрелов из пулемета - впрочем, никто тогда от его действий не пострадал.
Накануне сайт Kp.ru писал о том, что в преддверии выборов на Украине Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточной ролик "в поддержку" кандидата Владимира Зеленского. В нем артисты садятся за стол со стаканами в руках и произносят: "Ну, если он выиграет… Он будет должен нам".
ИСТОЧНИК KP.RU