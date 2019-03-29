Подросток, защитивший мать от соседа, посмертно награжден орденом Мужества

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-29T16:09:23+03:00

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Защитивший свою мать от пьяного соседа Иван Крапивин из Северодвинска посмертно награжден орденом Мужества.

«За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича», - говорится в указе главы РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Страшная история, в которой погиб 16-летний подросток Иван Капустин, произошла в мае 2017 года. Парень вместе со своей мамой жил в коммунальной квартире Северодвинска. Частным гостем в их квартире был ранее судимый 35-летний сосед, который заходил пропустить с матерью Ивана по стаканчику. Так, во время очередного застолья сосед стал приставать к женщине ,а когда нарвался на отказ, взял кухонный нож и принялся наносить удары. На крики матери прибежал сын, который вступился за нее. Это вызывало ярость неудовлетворенного соседа, он схватил лежавшую на полу гантелю и стал бить мальчика по голове.

Благодаря вмешательству ребенка мать осталась живой, несмотря на полученные 26 ножевых ранений. Ваня получил тяжелейшие травмы – ему проломили лобную кость, задев при этом мозг и повредив глаз. Мальчик был доставлен в Москву, где ему оказали максимальную помощь, но спасти ребенка так и не удалось. 4 декабря 2018 года он умер.

В школе, где учился Иван, открыта мемориальная доска, которая будет напоминать его сверстникам о настоящем подвиге подростка и любви сына к матери. Глава СК России Александр Бастрыкин передал директору учебного заведения медаль СК России "Доблесть и отвага", которой Иван Крапивин был награжден посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU