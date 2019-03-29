2019-03-29T16:11:21+03:00
Политика

Премьер-министр Греции впервые посетит Северную Македонию 2 апреля

Еще недавно такой визит был невозможен из-за серьезных разногласий между двумя странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Греции Алексис ЦипрасПремьер-министр Греции Алексис ЦипрасФото: REUTERS
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует посетить Северную Македонию в самое ближайшее время. Официальный визит главы правительства республики в соседнюю страну состоится уже в начале следующей недели - в понедельник, 2 апреля. Такую информацию предоставили в греческой организации привлечения инвестиций и развития внешней торговли Enterprise Greece.

Стоит отметить, что это будет первая официальная поездка премьера Греции в Скопье. Еще недавно о ее организации не могло быть и речи из-за серьезных разногласий между властями.

Сайт kp.ru писал о том, что Афины на протяжении многих лет блокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО. Причиной стало использование названия исторического региона на севере Греции в названии страны.

В июне прошлого года государства подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. В поддержку документа выступили 153 депутата из 300. Причем большая часть обычных жителей Греции выступила против заключения мирного соглашения.

Согласно данным Афинского агентства новостей, в рамках своего скорого визита Ципрас планирует провести Высший совет сотрудничества двух стран и подписать несколько соглашений о сотрудничестве. Сопровождать политика в поездке будут другие министры и члены деловой миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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