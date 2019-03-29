Минтруд предложил доплачивать россиянам за высокие нагрузки на работе

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-29T17:21:18+03:00

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Неудобный график работы и высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки могут начать учитываться при оценке условий труда, в Министерстве труда уже предложили разработать соответствующую методику оценки. В ведомстве считают, что дополнительные психологические нагрузки и нестандартный график имеют прямое воздействие на состояние здоровья человека.

"Современная организация работы, безусловно, изменилась по сложности и по степени влияния на здоровье. Если раньше утомлялись от физических нагрузок, то сейчас больше влияют массивные объемы информации, электронные системы и так далее… Я думаю, что такую инициативу Минтруда нужно только поддержать." - передают слова депутата Государственной думы Валерия Рязанского Известия.

Из законопроекта "О специальной оценке условий труда", который пересматривался на совещании Минтруда 11 марта, следует, что работодателям придется учитывать множество неудобных психологических факторов наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением. Предположительно, первыми на доплаты, в случае полного пересмотра закона, смогут рассчитывать работники правоохранительных органов, журналисты и педагоги.

Однако с таким, на первый взгляд, приятным изменением системы оценки труда может прийти и общий рост цен. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, дополнительные финансовые нагрузки на работодателей в итоге приведет и к повышению стоимости конечной продукции, и не обязательно в соответствующей пропорции.

ИСТОЧНИК KP.RU