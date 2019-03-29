Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-29T16:23:16+03:00

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Встреча президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина состоится уже через несколько недель - в четверг, 11 апреля, в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации лидера азиатской республики.

"Два лидера проведут углублённые переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул—Вашингтон и скоординируют позиции по формированию мирного режима на Корейском полуострове путем полной денуклеаризации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Голубого дома.

Известно, что президент Южной Кореи прибудет в Соединенные Штаты 10 апреля, а сами переговоры пройдут на следующий день.

Стоит отметить, что Трамп и Мун Чжэ Ин встретятся впервые после февральского саммита США-КНДР. Сайт kp.ru писал о том, что тогда переговоры американского лидера и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына завершились досрочно и не привели к подписанию каких-либо соглашений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU