Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне
Встреча президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина состоится уже через несколько недель - в четверг, 11 апреля, в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации лидера азиатской республики.
"Два лидера проведут углублённые переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул—Вашингтон и скоординируют позиции по формированию мирного режима на Корейском полуострове путем полной денуклеаризации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Голубого дома.
Известно, что президент Южной Кореи прибудет в Соединенные Штаты 10 апреля, а сами переговоры пройдут на следующий день.
Стоит отметить, что Трамп и Мун Чжэ Ин встретятся впервые после февральского саммита США-КНДР. Сайт kp.ru писал о том, что тогда переговоры американского лидера и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына завершились досрочно и не привели к подписанию каких-либо соглашений.
Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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