2019-03-29T16:32:47+03:00
Спорт

ПСЖ согласовал с Джанлуиджи Буффоном новый контракт

41-летний вратарь остается в стане «парижан» до конца следующего года
Дарья КРЫЛОВА
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Буффон останется во французском гранде до конца следующего сезонаБуффон останется во французском гранде до конца следующего сезонаФото: REUTERS
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После вылета из 1/8 Лиги Чемпионов руководство «ПСЖ» решило не продлевать контракт с ветераном клуба Джанлуиджи Буффоном.

Внезапно, легенда «Ювентуса» и сборной Италии обнаружил себя в подвешенном состоянии: ни о каком трансфере не могло идти речи, а руководство «парижан» временно приостановило переговоры с игроком касательно нового контракта.

Джанлуиджи Буффон внезапно обнаружил себя в ситуации, в которой ему принудительно пришлось бы завершить игровую карьеру по окончании текущего сезона.

Il Mattino, уже пророчило ему «повесить бутсы на гвозддь», когда «ПСЖ» и итальянский голкипер достигли соглашения о продлении сотрудничества.

По информации La Gazzetta dello Sport, Буффон останется во французском гранде до конца следующего сезона. Его оклад составит 8 миллионов евро в год.

Действующее соглашение между сторонами истекало грядущим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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