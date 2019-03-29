ПСЖ согласовал с Джанлуиджи Буффоном новый контракт
После вылета из 1/8 Лиги Чемпионов руководство «ПСЖ» решило не продлевать контракт с ветераном клуба Джанлуиджи Буффоном.
Внезапно, легенда «Ювентуса» и сборной Италии обнаружил себя в подвешенном состоянии: ни о каком трансфере не могло идти речи, а руководство «парижан» временно приостановило переговоры с игроком касательно нового контракта.
Джанлуиджи Буффон внезапно обнаружил себя в ситуации, в которой ему принудительно пришлось бы завершить игровую карьеру по окончании текущего сезона.
Il Mattino, уже пророчило ему «повесить бутсы на гвозддь», когда «ПСЖ» и итальянский голкипер достигли соглашения о продлении сотрудничества.
По информации La Gazzetta dello Sport, Буффон останется во французском гранде до конца следующего сезона. Его оклад составит 8 миллионов евро в год.
Действующее соглашение между сторонами истекало грядущим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU