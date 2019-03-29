2019-03-29T16:54:39+03:00
Общество

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

По словам главы правительства, в нашей стране женщинам зачастую гораздо сложнее добиться карьерного роста
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России / ФОТО Александр Астафьев-пресс-служба правительства РФ-ТАССМедведев признал проблему гендерной дискриминации в России / ФОТО Александр Астафьев-пресс-служба правительства РФ-ТАСС
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В России есть дискриминация по половому признаку, и эта проблема в нашей стране стоит острее, чем в целом ряде других стран. Соответствующие заявление премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

«Есть, ну чего лукавить-то, безусловно есть», - сказал премьер, отвечая на вопрос о наличии проблемы дискриминации по половому признаку в России.

«Что бы там не говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран» - добавил он.

Медведев подчеркнул, что «дискриминация — это вообще всегда плохо, и гендерная дискриминация в том числе». Он отметил, что согласно Конституции РФ, дискриминация недопустима, мужчина и женщина имеют равные права, но зачастую женщинам труднее добиться карьерного роста.

Ранее заместитель председателя правительства России Ольга Голодец рассказывала о неравенстве зарплат мужчин и женщин в России. По словам вице-премьера, представительницы прекрасного пола получают на работе на 26% меньше. Голодец также выступила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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