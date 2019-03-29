2019-03-29T16:44:45+03:00
Происшествия

Спасатели вызволили двух детей из запертой квартире при пожаре в Люблино

Дети успели надышаться дымом и были очень напуганы, но никого из взрослых рядом не оказалось [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из малышей в момент пожара находился в люлькеОдин из малышей в момент пожара находился в люлькеФото: скриншот с видео
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Чудесное спасение двух малышей произошло в пятницу, 29 марта, в московском районе Люблино.

В квартире №20 на пятом этаже дома №8 по улице Мариупольской произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные принялись осматривать подъезд на предмет оставшихся в помещениях людей, и уже на 8 этаже возникла необходимость выломать входную дверь.

Пожар в Москве на Мариупольской улице.

Именно благодаря этому спасателям удалось обнаружить двух детей в квартире №31. Оба ребенка - девочка 5-6 лет и младенец - были очень напуганы. Взрослых на тот момент в квартире почему-то не оказалось.

На кадрах видно, что спасатели завернули детей в полотенца и оперативно вынесли из дома. Согласно данным источника "КП", оба ребенка немного надышались дымом, но не пострадали. Где находились их родители в момент инцидента, пока неясно.

Что касается квартиры, в которой возник сам пожар, то площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Пострадали лишь личные вещи и мебель владельцев.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля пожар возник также в одном из старинных домов на Никитском бульваре. Тогда погибли восемь человек, включая двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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