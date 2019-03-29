Спасатели вызволили двух детей из запертой квартире при пожаре в Люблино
Чудесное спасение двух малышей произошло в пятницу, 29 марта, в московском районе Люблино.
В квартире №20 на пятом этаже дома №8 по улице Мариупольской произошло возгорание. Прибывшие на место происшествия пожарные принялись осматривать подъезд на предмет оставшихся в помещениях людей, и уже на 8 этаже возникла необходимость выломать входную дверь.
Пожар в Москве на Мариупольской улице.
Именно благодаря этому спасателям удалось обнаружить двух детей в квартире №31. Оба ребенка - девочка 5-6 лет и младенец - были очень напуганы. Взрослых на тот момент в квартире почему-то не оказалось.
На кадрах видно, что спасатели завернули детей в полотенца и оперативно вынесли из дома. Согласно данным источника "КП", оба ребенка немного надышались дымом, но не пострадали. Где находились их родители в момент инцидента, пока неясно.
Что касается квартиры, в которой возник сам пожар, то площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. Пострадали лишь личные вещи и мебель владельцев.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля пожар возник также в одном из старинных домов на Никитском бульваре. Тогда погибли восемь человек, включая двоих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU