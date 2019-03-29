Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-29T16:59:03+03:00

По словам главы правительства, у него нет претензий к системе Открытого правительства под руководством экс-министра Михаила Абызова, а арест экс-полпреда ДФО Виктора Ишаев он считает «неприятным фактом»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с пользователями социальной сети заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, руководителем которой был арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Михаил Абызов.

"Если говорить о системе Открытого правительства, то у меня к ней, к работе этой никаких претензий нет, - сказал он. - Это была серьезная и вполне важная для страны работа".

В тоже время глава правительства не оставил без внимания дело в отношении бывшего полпреда Дальневосточного федерального округа Виктора Ишаева, который накануне решением Басманного суда был отправлен под домашний арест. Он, по словам Медведева, давно ушел с государственной службы, поэтому ему трудно комментировать то, что инкриминируют экс-губернатору Харабровского края. «Сам по себе, конечно, это факт неприятный, но, тем не менее, у меня каких-то особых комментариев на сей счет тоже нет», - добавил он.

Медведев также прокомментировал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Премьер отметил, что у него нет точной информации в данном вопросе, но он уверен, что дело связано с конфликтом акционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU