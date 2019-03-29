2019-03-29T16:59:03+03:00
Общество

Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева

По словам главы правительства, у него нет претензий к системе Открытого правительства под руководством экс-министра Михаила Абызова, а арест экс-полпреда ДФО Виктора Ишаев он считает «неприятным фактом»
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото Михаил Метцель/ТАССПремьер-министр Дмитрий Медведев. Фото Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с пользователями социальной сети заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, руководителем которой был арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Михаил Абызов.

"Если говорить о системе Открытого правительства, то у меня к ней, к работе этой никаких претензий нет, - сказал он. - Это была серьезная и вполне важная для страны работа".

В тоже время глава правительства не оставил без внимания дело в отношении бывшего полпреда Дальневосточного федерального округа Виктора Ишаева, который накануне решением Басманного суда был отправлен под домашний арест. Он, по словам Медведева, давно ушел с государственной службы, поэтому ему трудно комментировать то, что инкриминируют экс-губернатору Харабровского края. «Сам по себе, конечно, это факт неприятный, но, тем не менее, у меня каких-то особых комментариев на сей счет тоже нет», - добавил он.

Медведев также прокомментировал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Премьер отметил, что у него нет точной информации в данном вопросе, но он уверен, что дело связано с конфликтом акционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Спасатели вызволили двух детей из запертой квартире при пожаре в Люблино
Медведев: США никогда не отменят санкции против России
ПСЖ согласовал с Джанлуиджи Буффоном новый контракт
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне
Премьер-министр Греции впервые посетит Северную Македонию 2 апреля
Подросток, защитивший мать от соседа, посмертно награжден орденом Мужества
Новак: из-за Дании сроки реализации «Северного потока – 2» не изменятся
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Черчесов решил попробовать себя в новом амплуа и прочесть "Тотальный диктант"
Медведев о защите рунета: "У нас не будет такого регулирования, как в Китае"
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
Песков: объединение Александринки и Театра Волкова не является вопросом Кремля
Боксер Денис Лебедев готов летом завершить профессиональную карьеру
В Минприрорды заявили, что животным из "китовой тюрьмы" ничего не угрожает
Почти 50% владельцев животных сталкивались с некомпетентностью ветеринаров
Медведев поручил восстановить фельдъегерско-почтовую связь с Сирией
В возрасте 90 лет умерла французский режиссер Аньес Варда
В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже на Россию
Устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе чеченец сдался полиции
Медведчук высоко оценил шансы Юрия Бойко на президентских выборах
В России обеспокоены намерением ряда стран влиять на Венесуэлу
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
В Кремле сожалеют, что украинцы в России лишены права голосовать