Правительство РФ выделит около 2 трлн рублей на развитие цифровой экономики

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-29T17:19:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время правительство России вложит в развитие цифровой экономики около 2 трлн рублей. Соответствующие заявление премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

«Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики, которая, безусловно, так или иначе влияет на развитие Рунета, ну и наоборот, около 2 трлн рублей. Так для сопоставления — это 2% ВВП. Наш ВВП сейчас, если просто теперь считать, он равен 100 трлн рублей в настоящий момент», - сказал глава правительства.

Медведев сослался на аналитиков, по данным которых экономика Рунета растет до 15% в год, «что, как вы все понимаете, существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом». «Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% - это уже очень хорошо, поэтому 2,5% - это тоже не совсем плохо. А тут - 15%. И поэтому выжать из этого вы должны всё, но и государство, конечно, тоже», - заявил он.

Обращаясь к руководителям российских IT-компаний, премьер подчеркнул, что в прошлом году было два с небольшим процента, «тоже вроде не совсем плохо», но, когда речь идет о 15% «мы должны выжать из этого, вы и государство в конечном счете, все возможное».

Кстати, в марте прошлого года на развитие цифровой экономики правительство выделило 3 млрд рублей из резервного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU