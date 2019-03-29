2019-03-29T17:27:14+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко заявил, что Тимошенко и Зеленский находятся в руках Коломойского

Президент Украины считает, что олигарх использует его конкурентов в информационной войне против государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игорь Коломойский (слева) и Петр ПорошенкоИгорь Коломойский (слева) и Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский развязал против него настоящую информационную войну. Так, в последние месяцы данное СМИ якобы активно распространяет лживые заявления, "кусками дублирует фейки" и покорно исполняет "политические заказы" своего владельца.

"Тот, хотя и бежал за границу, но на предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2", - сказал Порошенко, очевидно, говоря о своих главных конкурентах в борьбе за пост украинского президента Владимире Зеленском и Юлии Тимошенко.

На сайте политика уточняется, что вероятной причиной для начала подобной кампании является желание Коломойского отомстить государству. Ранее "КП" уже писала о том, что киевские власти приватизировали принадлежащий олигарху "Приватбанк", и, по мнению Порошенко, именно это подтолкнуло его к активным действиям.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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