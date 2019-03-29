2019-03-29T18:13:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

48 млн долларов потратили кандидаты в президенты Украины на свои предвыборные кампании

Поскольку возможен второй тур, фонд может быть увеличен
Алия КАМИЕВА
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Лидером по затратам стал действующий глава государства Петр ПорошенкоЛидером по затратам стал действующий глава государства Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Счет избирательных фондов кандидатов в президенты Украины составляет 1,312 млрд гривен – это свыше $48 млн. Такие данные представило общественное движение «Честно». При этом, так как возможен второй тур, фонд может быть увеличен, считают аналитики.

Лидером по затратам стал действующий глава государства Петр Порошенко, сообщает агентство ТАСС. Его фонд составил 418 млн гривен (15 млн долларов). При этом аналитик подчеркнул, что это собственные средства Порошенко.

«Его избирательный фонд с момента регистрации до 18 марта составил 418 млн гривен ($15 млн) - это его собственные деньги", - прокомментировал ТАСС аналитик по партийным финансам движения "Честно" Игорь Фещенко.

Затраты кампании лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко находятся на уровне 166 млн гривен ($6 млн). Избирательный фонд кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского составляет 95,4 млн гривен ($3,5 млн).

Ранее сайт kp.ru сообщал, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что по итогам предстоящих президентских выборов на Украине может начаться новый «майдан». По словам экс-главы Незалежной, новые народные волнения возможны в случае массовых фальсификаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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