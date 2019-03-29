Названа разница в зарплатах женщин и мужчин
В среднем в России мужчины получают на 27 % больше, чем женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование института экономики РАН.
Надо сказать, что эта разница существенно уменьшилась за последние годы. В первую очередь этому поспособствовали майские указы президента. Они предусматривали повышение зарплат бюджетникам, коими в основном являются женщины.
Еще меньшие гендерные различия наблюдаются в столице. Там представительницы слабого пола получают всего на 11 % меньше, чем мужчины. Для сравнения, этот показатель идентичен соответствующему параметру в развитых Скандинавских странах.
Также эксперты отметили, что в молодом и пожилом возрасте мужчины и женщины получают одинаково. Разрыв в основном происходит в среднем возрасте, когда они начинают создавать семьи. Ведь именно женщины обустраивают быт и воспитывают детей, принося семейное счастье в ущерб карьере.
ИСТОЧНИК KP.RU