2019-03-29T18:01:17+03:00
Экономика

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин

По сравнению с предыдущими годами она существенно уменьшилась
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Названа разница в зарплатах женщин и мужчинНазвана разница в зарплатах женщин и мужчинФото: Анастасия ОСИПОВА
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В среднем в России мужчины получают на 27 % больше, чем женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование института экономики РАН.

Надо сказать, что эта разница существенно уменьшилась за последние годы. В первую очередь этому поспособствовали майские указы президента. Они предусматривали повышение зарплат бюджетникам, коими в основном являются женщины.

Еще меньшие гендерные различия наблюдаются в столице. Там представительницы слабого пола получают всего на 11 % меньше, чем мужчины. Для сравнения, этот показатель идентичен соответствующему параметру в развитых Скандинавских странах.

Также эксперты отметили, что в молодом и пожилом возрасте мужчины и женщины получают одинаково. Разрыв в основном происходит в среднем возрасте, когда они начинают создавать семьи. Ведь именно женщины обустраивают быт и воспитывают детей, принося семейное счастье в ущерб карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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