Руководители и сотрудники ГИБДД Москвы были наказаны за ДТП на Можайке

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-29T18:08:44+03:00

В ДТП погибли два пассажира "Нивы", в том числе несовершеннолетняя девочка. Фото предоставлено очевидцем

Правоохранители отпустили виновника смертельной аварии с места ЧП, поскольку он якобы отпросился у них в больницу

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Служебная проверка действий сотрудников и руководителей московского отделения Госавтоинспекции во время смертельной аварии на Можайском шоссе повлекло за собой наказание отдельных лиц. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Напомним, что в ночь на понедельник, 25 марта, на западе столицы произошло серьезное ДТП. "Гелендваген" на огромной скорости врезался в "Ниву" и снес буквально половину машины. 34-летняя женщина и ее 14-летняя дочь погибли. Выжили только глава семейства, который находился за рулем отечественного автомобиля, и сам виновник аварии - 29-летний чеченец Муслим Джамбеков. Мужчина скрылся с места ЧП уже после приезда сотрудников ДПС, просто отпросившись у них в больницу.

За такое отношение к работе один из инспекторов дорожно-патрульной службы, капитан полиции Олег Новоселов был уволен с работы, а его коллега лейтенант Виталий Федоров предупрежден о неполном служебном соответствии. Также к дисциплинарной ответственности были привлечены отдельные руководители московской Госавтоинспекции, в частности, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Виктор Коваленко, командир 1-го ОСБ ДПС Алексей Сорокин, руководитель отделения УГИБДД Иван Четвернин, командир роты 1-го ОСБ ДПС Иван Шишков и старший инспектор 1-го ОСБ Виталий Минаев.

Кроме того, строгие выговоры предъявлены начальнику и замначальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Александру Савенкову и Алексею Диокину, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что самого виновника ДТП уже задержали. Он сам явился в полицию после соответствующего призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kp.ru/video/embed/700022" frameborder="0"></iframe> Муслим Джамбеков покаялся перед убитыми им россиянами.

ИСТОЧНИК KP.RU