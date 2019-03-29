2019-03-29T18:28:07+03:00
Происшествия

Аэропорт Сиднея полностью возобновил работу после пожара на вышке

Причиной задымления помещений стал перегрев источника питания компьютера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Международный аэропорт Сиднея продолжает свою работу в штатном режимеМеждународный аэропорт Сиднея продолжает свою работу в штатном режимеФото: REUTERS
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Международный аэропорт Сиднея полностью возобновил свою работу после пожара на диспетчерской вышке. В настоящий момент воздушная гавань работает в обычном режиме.

"Мы полностью возобновили работу вышки сиднейского аэропорта. Вылеты происходят по расписанию. Все ограничения сняты", - говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Twitter.

Стоит отметить, что сам инцидент произошел в пятницу, 29 марта. В помещениях вышки аэропорта произошло серьезное задымления, и было принято решение об эвакуации сотрудников. Позже выяснилось, что причиной происшествия стал перегрев источника бесперебойного питания компьютера. Именно это возгорание спровоцировало появление дыма и его дальнейшее распространение по системе вентиляции, передает ABC.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один пожар произошел в конце февраля в аэропорту Рима. Все пассажиры и персонал учреждения были эвакуированы из-за задымления в подвальном помещении терминала Чампино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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