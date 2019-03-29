Экс-министр обороны Британии: Brexit не повлияет на российско-британские отношения

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-29T19:03:20+03:00

Майкл Рифкинд считает, что после выхода Королевства из союза образуется «ЕС плюс 1» с точки зрения позиций Лондона и Брюсселя по ключевым вопросам внешней политики

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Выход Великобритании из Евросоюза никак не повлияет на отношение страны с Россией, в том числе по вопросам санкций в отношении Москвы и позиции по Украине. Такое мнение высказал занимавший экс-министр обороны и экс-министр иностранных дел Британии Майкл Рифкинд, выступая в пятницу, 29 марта, на экспертной дискуссии в международном клубе «Валдай»

«Если говорить об отношениях с Россией, то наши дела с Евросоюзом никак не влияют на политику санкций в отношении РФ, на позицию Великобритании по Украине», - заявил Рифкинд.

«Если посмотреть на позицию Великобритании по основным международным проблемам с момента референдума по Brexit в 2016 году, например по Совместному всеобъемлющему плану действия по иранской ядерной программе, по переносу американского посольства в Иерусалим, по изменению климата, то мы увидим, что она совпадает с точкой зрения стран Евросоюза»,- отметил он.

По словам экс-главы британского МИД, после Brexit «образуется своего рода "ЕС плюс 1" с точки зрения позиций Лондона и Брюсселя по ключевым вопросам внешней политики».

Напомним в результате голосования 29 марта британский парламент в третий раз отклонил проект соглашения с Европейским Союзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Теперь в Еврокомиссии сценарий жесткого Brexit без договора в полночь 12 апреля рассматривают как наиболее вероятный.

ИСТОЧНИК KP.RU