2019-03-29T18:59:42+03:00
Политика

Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95

Авиация королевских ВВС решила сопроводить наши бомбардировщики во время пролета над Северным морем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два истребителя "Торнадо" британских Военно-воздушных сил поднялись в воздух на перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, выполнявших полет над Северным морем.

Инцидент произошел днем в пятницу, 29 марта. Королевская авиация вылетела с базы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения наших самолетов, следовавших с территории пункта Оленья Мурманской области в южном направлении.

Согласно мониторинговым данным западных авиадиспетчерских служб, в какой-то момент российские Ту-95 совершили разворот и взяли курс на север. Самолеты летели вдоль побережья Англии на расстоянии порядка 95 км, не заходя за границы международных вод. Британские "Торнадо", тем временем, продолжали сопровождение вместе с заправщиком "Вояджером", стартовавшим на помощь с авиабазы Брайз Нортон.

Официального подтверждения данной информации от Лондона пока не поступало, уточняет "Интерфакс". Российская сторона инцидент также не комментировала.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее на перехват наших Ту-95 поднимались также японские истребители. Ракетоносцы провели в воздухе в общей сложности более 15 часов - дозаправка осуществлялась прямо в небе.

Полет Ту-95 возле Аляски.Маршрут самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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