Китай предостерег Вашингтон от неосторожных слов в адрес Пекина

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-29T19:16:58+03:00

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал утверждения госсекретаря США Майка Помпео насчет мусульманских «лагерей перевоспитания» в Китае.

Соответствующее сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР.

Также он обратил внимание на обвинения в технологическом шпионаже и навязывании долгов другим: «Америка так пытается всеми силами сохранить свое экономическое и научно-техническое доминирование».

Напомним, недавно Поднебесная опубликовала доклад о ситуации с правами человека в США в прошлом году. В докладе содержится информация о нарушениях в различных сферах жизни общества.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Китай отметил «важный прогресс» в торговых переговорах с США. В докладе китайской делегации подчеркивается, что Пекин намерен «учитывать обеспокоенность американской стороны с позитивных позиций».

ИСТОЧНИК KP.RU