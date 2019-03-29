2019-03-29T19:25:58+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко призвал украинцев сказать "нет" Путину на выборах президента

По мнению политика, граждане должны голосовать так, как бы Кремлю меньше всего хотелось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко баллотируется на второй срокПрезидент Украины Петр Порошенко баллотируется на второй срокФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны голосовать против российского лидера Владимира Путина, который даже не участвует в выборах главы незалежной. Соответствующее заявление политика распространила пресс-службе его администрации.

По мнению Порошенко, его соотечественники должны голосовать так, как Кремлю бы меньше всего хотелось, поскольку на кону стоит будущее народа и нации. И в это воскресенье, 31 марта, "линия фронта" будет проходить не только в Донбассе, но и через каждый избирательный участок, заявил баллотирующий на второй срок президент.

"И взяв в руки бюллетень, у меня просьба, скажите "нет" Путину, скажите "нет" таким, как они", - приводятся словам политика на сайте его администрации.

Стоит отметить, что ранее Порошенко уже называл российского президента своим главным оппонентом в борьбе за пост украинского лидера. "КП" писала о том, что пользователей Сети такое противопоставление рассмешило, ведь будь фамилия Путина в бюллетени, действующий глава государства, вероятно, не добрался бы даже до второго тура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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