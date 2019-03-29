В Вене завершились переговоры Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху

СЕГОДНЯ 19:43 2019-03-29T19:43:30+03:00

Обсуждение длилось в общей сложности три с половиной часа и проходило сразу в нескольких форматах

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В Вене завершилась четвертая личная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры политиков были посвящены урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча началась в пятницу, 29 марта, в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Сначала помимо Алиева и Пашиняна в переговорах участвовали министры иностранных Азербайджана и Армении, а также сопредседатели минской группы ОБСЕ (России, США, Франция), а после обсуждение перешло в формат тет-а-тет.

Спустя практически три часа к политикам вновь присоединились главы ведомств и представители других стран. Общая продолжительность переговоров составила три с половиной часа. Сам Пашинян оценил встречу положительно.

"Встреча прошла нормально", - цитирует ТАСС премьера.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году Пашинян и Алиев уже встречались на полях Давосского форума. Тогда обмен мнениями занял полтора часа и также был посвящен Нагорному Карабаху.

ИСТОЧНИК KP.RU