В Вене завершились переговоры Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху
В Вене завершилась четвертая личная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры политиков были посвящены урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча началась в пятницу, 29 марта, в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Сначала помимо Алиева и Пашиняна в переговорах участвовали министры иностранных Азербайджана и Армении, а также сопредседатели минской группы ОБСЕ (России, США, Франция), а после обсуждение перешло в формат тет-а-тет.
Спустя практически три часа к политикам вновь присоединились главы ведомств и представители других стран. Общая продолжительность переговоров составила три с половиной часа. Сам Пашинян оценил встречу положительно.
"Встреча прошла нормально", - цитирует ТАСС премьера.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году Пашинян и Алиев уже встречались на полях Давосского форума. Тогда обмен мнениями занял полтора часа и также был посвящен Нагорному Карабаху.
ИСТОЧНИК KP.RU