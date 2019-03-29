Путин отчитался о своих доходах за 2018 год

СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-29T19:58:41+03:00

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Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год. Аналогичным образом поступили также все представители руководящего звена администрации Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все сдали. [Декларации] будут опубликованы в сроки, установленные законом'', - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что президент РФ и другие высокопоставленные госслужащие ежегодно отчитываются о доходах, недвижимости и другом имуществе. Также, согласно закону, они обязаны предоставлять данные о финансовом состоянии своих жен/мужей и несовершеннолетних детей. Крайний срок - 1 апреля.

После проверки (примерно через две недели с начала второго весеннего месяца) все полученные сведения выставляются на всеобщее обозрение.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году общий доход Владимира Путина составил 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699842" frameborder="0"></iframe> Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка.

ИСТОЧНИК KP.RU