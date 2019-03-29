В НАТО поддержали планы Чехии по увеличению оборонных расходов

СЕГОДНЯ 20:53 2019-03-29T20:53:43+03:00

Чехия хочет повысить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Объединенных сил альянса в Европе посчитал, что такие действия будут способствовать развитию сотрудничества между Прагой и Вашингтоном

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Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти положительно оценил планы Чехии по увеличению расходов на оборону до 2% национального ВВП к 2024 году. Соответствующее заявление было сделано после встречи политика с начальником генерального штаба армии центрально-европейского государства Алешом Опатой.

Скапаротти прибыл в Прагу, чтобы принять участие в переговорах начальников штабов "восточного крыла" стран-членов альянса. Главной темой встречи стало укрепление безопасности региона в свете "агрессивных действий России на Украине".

"Чехия реализует ясный и четкий план, согласно которому ее расходы на оборону составят два процента от ВВП в 2024 году. Республика успешно проводит модернизацию ВС", - цитирует ТАСС главнокомандующего.

По его мнению, такие планы Чехии полностью соответствуют позиции НАТО и в будущем будут способствовать развитию сотрудничества Праги и Вашингтона в военной сфере.

Стоит отметить, что ранее глава оборонного ведомства европейского государства Лубомир Метнар назвал Россию одной из главных угроз для Североатлантического альянса сразу после терроризма и кибератак.

Сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме такое высказывание расценили, как попытку Чехии напомнить о своем существовании.

ИСТОЧНИК KP.RU