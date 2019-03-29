Швецов сравнил деятельность форекс-компаний с азартными играми

СЕГОДНЯ 22:38 2019-03-29T22:38:28+03:00

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Сфера деятельность форекс-компаний является частью наиболее "высокорискованного рынка", поскольку клиенты довольно быстро теряют свои деньги, обнуляя весь счет всего за несколько десятков дней. И если финансовый рынок представляет собой набор возможностей, то подобные организации в большинстве случаев способствуют лишь уменьшению накоплений.

Такую позицию озвучил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов в своем интервью "Комсомольской правде".

"Закон защищает человека лишь тем, что тот не может уйти в минус. То есть, может проиграть все свои деньги, но не останется должным форекс-компании", - сказал экономист.

При этом он напомнил, что клиенты таких организаций вправе также вывести остаток денежных средств со счета, однако лишь в том случае, если договор был оформлен с реальным брокером. Сложившаяся ситуация разрушает доверие на финансовом рынке в целом, а не только в сегменте форекса.

"Было бы правильно вообще перестать рассматривать, позиционировать и регулировать форекс-компании как часть финансового рынка, они намного ближе по своей сути к рынку азартных игр. <...> Да, есть люди, которые выигрывают, но это даже не игра с нулевой суммой. Вероятность выиграть в рулетку в казино - 50%. А здесь – считанные проценты", - подчеркнул Швецов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее зампред главы ЦБ высказался также относительно выявления и закрытия финансовых пирамид в России.

ИСТОЧНИК KP.RU