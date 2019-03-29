2019-03-29T23:43:35+03:00
Экономика

Швецов: Заемщики без переговоров с кредитором смогут уходить на ипотечные каникулы

Юлия ДИВЕЕВА
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Первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Фото: Ведомости/ ТАССПервый зампред Центробанка Сергей Швецов. Фото: Ведомости/ ТАСС
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Закон о кредитных каникулах, который предлагает принять Центробанк, позволит заемщикам брать перерыв в выплате кредита без переговоров с банком. Об этом в интервью "КП" рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Он пояснил, что сейчас банк решает, давать ли отсрочку клиенту, если он попросил об этом, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Закон же закрепляет это право за заемщиком.

"Закон даст человеку право самому объявлять такие каникулы, без переговоров с кредитором. Заемщик сможет просто уведомить банк, что "уходит на каникулы". Но, конечно, только при наступлении определенных событий. Это повысит привлекательность ипотеки для осторожных заемщиков, что выгодно банкам, заинтересованным в росте рынка", - пояснил Швецов.

Он подчеркнул, что закон будет распространяться лишь на тех заемщиков, которые испытывают временные трудности, например, в связи с потерей работы. Механизм "кредитных каникул" даст возможность банкам не терять деньги, а их клиентам не портить свою кредитную историю.

"Сейчас конкретные параметры обсуждаются, однако уже понятно, что такими событиями могут стать потеря работы, временное снижение трудоспособности или получение инвалидности, снижение доходов в связи с какими-то обстоятельствами… Думаю, ко второму чтению мы получим подробный перечень таких событий", - сказал первый зампред Центробанка.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдума одобрила в первом чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Поручение позаботиться таким образом о заемщиках, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент в недавнем послании Федеральному собранию. Проект предусматривает льготный период сроком до полугода для тех граждан, у которых финансовая ситуация вдруг резко изменилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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