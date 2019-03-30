2019-03-30T01:09:25+03:00
Политика

Минобороны РФ обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокаций в Сирии

Ведомство заявило о встречах сотрудников спецслужб европейских стран с полевыми командирами боевиков
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Боевики и европейские спецслужбы готовят в Сирии провокации.Боевики и европейские спецслужбы готовят в Сирии провокации.Фото: REUTERS
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В Сирии провокации с применением химического оружия готовят спецслужбы Франции и Бельгии. Об этом сообщил в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, сотрудники спецслужб этих европейских стран встретились в городе Идлибе с полевыми командирами запрещенных в России террористических группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Хуррас Ад-Дин", а также представителями организации "Белые каски".

Генерал добавил, что на совещании обсуждалась организация постановочных съемок, "якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения". За участие в съемках сцен спецслужбы обещают сирийцам заплатить по 100 долларов на человека, передает ТАСС.

При этом Купчишин не исключает, что европейские спецслужбы могут пойти на использование настоящих химикатов для достижения "достоверности" фото- и видеоматериалов. Жертвами этого преступления могут стать беженцы и удерживаемые боевиками семьи граждан, ранее репрессированных группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам".

Как писал сайт kp.ru, в сирийской провинции Хама 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом после обстрела боевиками. Террористы атаковали деревни аль-Расиф и аль-Азизие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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