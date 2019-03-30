Прокуратура представила в суд ходатайство о депортации Бутиной в РФ в день приговора

СЕГОДНЯ 01:57 2019-03-30T01:57:06+03:00

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В суд округа Колумбия поступило ходатайство о депортации россиянки Марии Бутиной на родину в день вынесения ей обвинительного приговора. Документ подан совместно федеральным прокурором по округу Колумбия и адвокатами подсудимой Робертом Дрисколлом и Альфредом Керри.

В проекте постановления, направленном прокурором на подпись судье и опубликованном на сайте суда, говорится, что Бутину предписано выслать за пределы США сразу после вынесения ей приговора. Обвинение и адвокаты вместе просят судью подписать предложенное ими распоряжение.

Известно, что сама Бутина выразила согласие с депортацией в отдельном приложенном заявлении, передает РИА Новости.

Как рассказывал сайт kp.ru, в декабре прошлого года 29-летняя россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре против США. Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ее обвинили в деятельности в пользу правительства России на территории Соединенных Штатов без регистрации в Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU