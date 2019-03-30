2019-03-30T02:18:19+03:00
Политика

Госдеп США: Россия заплатит за военную поддержку властей Венесуэлы

Вашингтон подготовил перечень наказаний для РФ
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Госдепартамент СШАГосдепартамент СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последствиями за военную поддержку властей Венесуэлы пригрозил России спецпредставитель США по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

"У нас есть очень хороший документ с изложением вариантов, с теми различными вещами, которые могут быть сделаны в американо-российских отношениях", - сказал он в интервью корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Барбаре Плетт-Ашер, которая опубликовала отрывки беседы в своем аккаунте в Twitter.

Абрамс отметил, что в подготовленном перечне много вещей, их которых госсекретарь США Майкл Помпео сможет сделать свой выбор и решить, как Вашингтону лучше ответить.

"Таким образом, русские заплатят за это цену", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, 25 марта российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации. Незадолго до этого появилась информация о том, что в Каракасприбыли два военно-транспортных самолета, которые доставили в Венесуэлу 35 тонн гуманитарного груза, а также 99 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура представила в суд ходатайство о депортации Бутиной в РФ в день приговора
Трамп намерен в ближайшем будущем обсудить с Путиным Венесуэлу
Минобороны РФ обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокаций в Сирии
Тимошенко не захотела общаться с журналистами в отсутствие Порошенко и Зеленского
Рубль ускорил падение после сообщения о новых санкциях США
Швецов: Заемщики без переговоров с кредитором смогут уходить на ипотечные каникулы
Порошенко собирается созвать встречу в нормандском формате
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Швецов сравнил деятельность форекс-компаний с азартными играми
Швецов: в будущем финансовые пирамиды будут закрываться быстрее
"Нафтогаз" раскрыл запасной план на случай остановки транзита газа
Российские военные показали новый ослепляющий щит в действии
Фанаты группы The Prodigy проводили Кита Флинта в последний путь
В НАТО поддержали планы Чехии по увеличению оборонных расходов
Представители США и Китая достигли прогресса в торговых переговорах
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой уже на следующей неделе
Путин отчитался о своих доходах за 2018 год
В Вене завершились переговоры Пашиняна и Алиева по Нагорному Карабаху
Порошенко призвал украинцев сказать "нет" Путину на выборах президента
Китай предостерег Вашингтон от неосторожных слов в адрес Пекина
Власти закрыли зоопарк, оставив животных на произвол судьбы
Экс-министр обороны Британии: Brexit не повлияет на российско-британские отношения
Британские истребители поднялись на перехват российских Ту-95
Тверской суд отправил главу Всероссийского общества глухих в СИЗО