Госдеп США: Россия заплатит за военную поддержку властей Венесуэлы

СЕГОДНЯ 02:18 2019-03-30T02:18:19+03:00

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Последствиями за военную поддержку властей Венесуэлы пригрозил России спецпредставитель США по Боливарианской республике Эллиотт Абрамс.

"У нас есть очень хороший документ с изложением вариантов, с теми различными вещами, которые могут быть сделаны в американо-российских отношениях", - сказал он в интервью корреспонденту британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си Барбаре Плетт-Ашер, которая опубликовала отрывки беседы в своем аккаунте в Twitter.

Абрамс отметил, что в подготовленном перечне много вещей, их которых госсекретарь США Майкл Помпео сможет сделать свой выбор и решить, как Вашингтону лучше ответить.

"Таким образом, русские заплатят за это цену", - подчеркнул спецпредставитель США.

Напомним, 25 марта российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации. Незадолго до этого появилась информация о том, что в Каракасприбыли два военно-транспортных самолета, которые доставили в Венесуэлу 35 тонн гуманитарного груза, а также 99 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU