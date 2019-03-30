В Москве таксист врезался в "Мерседес", который чуть не покалечил сотрудника ЦОДД

СЕГОДНЯ 02:50 2019-03-30T02:50:20+03:00

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В столице вечером 29 марта таксист чуть не покалечил патрульного ЦОДД. Пока дорожный патруль оформлял одно ДТП на Бесединском шоссе, произошло еще одно. В процессе оформления документов, безумец с шашками на скорости стал пересекать перекресток на красный свет.

- Дальше столкновение с "Мерседесом", который отбросило на нашего сотрудника. Только хорошая реакция позволила избежать серьезной травмы, обошлось ушибом. Но в такси находилась 19-летняя девушка. Она получила перелом кисти правой руки, - рассказали в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.

19-летняя пассажирка такси получила перелом кисти правой руки. Фото: ЦОДД

Представителям власти уже удалось выяснить, что водитель такси был русский, уроженец Новосибирска. Разрешение на управление машины было получено в Московской области. Путевой лист и медосмотр у него были, машина техосмотр проходила, однако сотрудники ГИБДД еще уточнят были ли эти документы официальными. Фактически все формальности соблюдены, но водитель гнал на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU