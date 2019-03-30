Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля
Текст доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера будет передан Конгрессу к середине апреля. Об этом журналистам сообщил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
В своем письме, адресованном спикерам Палаты представителей и Сената, глава Минюста обещает, что до середины следующего месяца, а может и раньше, они получат документ в свое распоряжение. Барр пояснил, что сейчас его ведомство занимается редактированием текста, передает Интерфакс.
Ранее сайт kp.ru писал, что генпрокурор собирается в течение нескольких недель обнародовать "некоторые детали" доклада спецпрокурора об итогах его расследования.
Напомним, 22 марта стало известно о завершении начатого в мае 2017 года расследования приписываемого России "вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года. При этом в США сразу потребовали обнародовать итоговый отчет Мюллера по «делу России».
ИСТОЧНИК KP.RU