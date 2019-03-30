Саакашвили: Я похудел, потому что перестал есть галстуки

СЕГОДНЯ 04:36 2019-03-30T04:37:31+03:00

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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пошутил, что сел на диету, чтобы похудеть, поэтому отказался от галстуков. Политик пояснил в интервью изданию "Гордон", зачем он начал жевать галстук в прямом телеэфире в 2008 году, когда произошел конфликт в Южной Осетии.

"Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что не впадал в истерику, просто утратил в какой-то момент контроль над собой, пока телекамеры снимали в его кабинете. По словам экс-президента, привычка жевать галстуки появилась у него еще когда он был пионером и ездил отдыхать в пионерлагерь "Артек". Сейчас политик почти не использует этот предмет в своем гардеробе.

"Я на диете сейчас: хочу похудеть. Вы думаете, чего я такой худой стал? Потому что от галстуков отказался", – пошутил Саакашвили.

Как рассказывал сайт kp.ru, 16 августа 2008 года журналисты телеканала Би-би-си брали телеинтервью у президента Грузии. Во время разговора у Саакашвили зазвонил мобильный телефон. Слушая собеседника, президент начал жевать свой галстук.

ИСТОЧНИК KP.RU