2019-03-30T05:04:38+03:00
Политика

Болгария не станет размещать у себя военные базы НАТО

К правительству республики с подобными предложениями не обращался ни альянс, ни США
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Штаб-квартира НАТОШтаб-квартира НАТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У Болгарии нет планов по размещению на своей территории военно-морских баз НАТО. Такое заявление сделал болгарский вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов.

Он подчеркнул, что сообщения о такой возможности распространяют сайты, "специализирующиеся на фейковых новостях".

"К нам с подобным предложением - открывать дополнительные базы НАТО и вводить иностранные корабли в Черное море - никто не обращался. Полагаю, что подобные новости - это часть гибридной войны, которая ведется сейчас в мире. Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США", - пояснил Каракачанов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что София остается лояльным партнером НАТО. Но при этом страна, правительство и премьер-министр Бойко Борисов являются сторонниками поиска компромиссов и переговоров, "а не нагнетания напряженности".

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Борисов в ходе Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма в Софии 5 марта отмечал, что антироссийские санкции оказывают крайне негативное влияние на экономику, и призвал скорее вернуться за стол переговоров для поиска решения этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США геймера посадили в тюрьму на 20 лет за неудачный розыгрыш
Саакашвили: Я похудел, потому что перестал есть галстуки
Минюст передаст доклад Мюллера Конгрессу к середине апреля
Трамп потребовал у Ким Чен Ына передать США свое ядерное оружие
Умер журналист Максим Ковальский
В Москве таксист врезался в "Мерседес", который чуть не покалечил сотрудника ЦОДД
Хезер Науэрт ушла из Госдепартамента в образовательную программу
Госдеп США: Россия заплатит за военную поддержку властей Венесуэлы
Прокуратура представила в суд ходатайство о депортации Бутиной в РФ в день приговора
Трамп намерен в ближайшем будущем обсудить с Путиным Венесуэлу
Минобороны РФ обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокаций в Сирии
Тимошенко не захотела общаться с журналистами в отсутствие Порошенко и Зеленского