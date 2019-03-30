Болгария не станет размещать у себя военные базы НАТО

СЕГОДНЯ 05:04 2019-03-30T05:04:38+03:00

К правительству республики с подобными предложениями не обращался ни альянс, ни США

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У Болгарии нет планов по размещению на своей территории военно-морских баз НАТО. Такое заявление сделал болгарский вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов.

Он подчеркнул, что сообщения о такой возможности распространяют сайты, "специализирующиеся на фейковых новостях".

"К нам с подобным предложением - открывать дополнительные базы НАТО и вводить иностранные корабли в Черное море - никто не обращался. Полагаю, что подобные новости - это часть гибридной войны, которая ведется сейчас в мире. Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США", - пояснил Каракачанов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что София остается лояльным партнером НАТО. Но при этом страна, правительство и премьер-министр Бойко Борисов являются сторонниками поиска компромиссов и переговоров, "а не нагнетания напряженности".

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Борисов в ходе Российско-болгарского бизнес-форума в сфере туризма в Софии 5 марта отмечал, что антироссийские санкции оказывают крайне негативное влияние на экономику, и призвал скорее вернуться за стол переговоров для поиска решения этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU