В США геймера посадили в тюрьму на 20 лет за неудачный розыгрыш

СЕГОДНЯ 05:25 2019-03-30T05:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцать лет проведет в тюрьме 26-летний житель Калифорнии за многочисленные ложные экстренные вызовы по всей территории США, а также за гибель человека во время одного из таких розыгрышей. Тайлер Баррисс признал себя виновным в общей сложности по 51 обвинению, связанными с розыгрышами по телефону.

В декабре 2017 года геймер позвонил в полицию, заявив, что убил одного человека и держит еще двух в заложниках. Он назвал адрес, где, как он думал, проживал один из его соперников в игре Call of Duty. Однако там проживали совершенно другие люди, одного из которых погиб в ходе операции, пишет New York Daily News.

Когда мужчина вышел из дома навстречу приехавшим патрульным, один из офицеров подумал, что он хочет достать пистолет, поскольку хозяин дома поднес руку к поясу. Офицер выстрелил и убил ни в чем не повинного 28-летнего мужчину.

Отмечается, что прокуроры отказались от обвинений в адрес полицейского. Однако семья убитого мужчины подала в суд на полицию города Уичито, где произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU