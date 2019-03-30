2019-03-30T06:14:34+03:00
Политика

Вучич пояснил, почему Сербия не может признать Крым российским

Белград боится, что Запад может использовать сербскую позицию по крымскому вопросу, чтобы провести аналогию по принадлежности Косова
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаиль Метцель/ТАССПрезидент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаиль Метцель/ТАСС
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Белград не может признать Крым российским, пока не будет урегулирован вопрос о принадлежности Косова. Об этом 29 марта заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, признание Крыма в составе России может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово.

"Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косовом. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться", - пояснил Вучич в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что эта ситуация ни в коем случае не влияет на отношения Сербии и России, которые остаются близкими.

"Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы. Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает", - заключил Вучич.

Как ранее писал сайт kp.ru, сербский посол в России Славенко Терзич 29 марта заявил, что в целях экономического развития Сербия намерена стать членом Евросоюза, но Белград будет придерживаться военного нейтралитета, поэтому исключает возможность вступления в какие-либо военные альянсы.

А 24 марта, в Белграде прошла манифестация, приуроченная к одной из самых трагических дат в истории Сербии - к 20-летию натовских бомбардировок Югославии. Во время акции лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель сжег флаги НАТО и ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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