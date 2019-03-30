2019-03-30T06:42:16+03:00
Экономика

Трамп обвинил ФРС в ухудшении ситуации в экономике США

Президент уверен, что повышение ставки плохо повлияло на американскую экономику
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Решение Федеральной резервной системы (ФРС) поднять в декабре прошлого года ставку негативно отразилось на американской и мировой экономике. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"Если бы ФРС приняла бы ошибочное решение поднять процентные ставки, тем более на фоне низкой инфляции, и если бы они не сделали смехотворное ужесточение, ВВП рос бы в 3,0%, и фондовый рынок имел бы гораздо более высокое место, и мировые рынки были бы в лучшем состоянии!" - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Советник Трампа Ларри Кудлоу также выступил с похожим заявлением и призвал ФРС снизить ставку на 0,5 процентных пункта, пишет РИА Новости.

Напомним, ФРС в декабре 2018 года приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25 - 2,5% с 2 - 2,25% годовых. Это стало четвертым повышением ставки за прошлый год. При этом регулятор пообещал, что в 2019 году будет еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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