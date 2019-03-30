Apple отказалась от беспроводного зарядного устройства Air Power

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-30T07:06:46+03:00

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Apple официально отказалась от выпуска беспроводного зарядного устройства Air Power. Как пояснил старший вице-президент компании по техническим разработкам Вэн Риччо, компания столкнулась с трудностями, связанными с соблюдением собственных высоких стандартов.

"После значительных усилий мы пришли к выводу, что Air Power не удастся довести до наших высоких стандартов, мы отменяем этот проект”, - заявил Риччо.

Он принес извинения тем, кто ожидал появления этого продукта. Менеджер Apple подчеркнул, что компания уверена в том, что будущее именно за беспроводными устройствами и будет продвигаться в этом направлении и дальше, пишет портал TechCrunch.

Издание предположило, что инженеры Apple не смогли решить проблему с перегревом устройства или с возможными его повреждениями. При этом за все время обсуждения создания Air Power, компания ни разу не склонялась к тому, что устройство никогда не будет выпущено.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, первые упоминания об AirPower в Apple сделали на презентации iPhone X в 2017 году. Второе упоминание устройства обнаружено в руководстве пользователя, которое поставляется в комплекте с айфонами 2018 года. Там появилась рекомендация пользоваться Air Power или другим зарядным устройством с сертификацией Apple. Эксперты полагали, что беспроводное устройство поступит в продажу в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU