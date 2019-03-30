Месси: "Меня представляют сукиным сыном - это уже обычные вещи"

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-30T07:32:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что привык к тому, что про него распускают разные слухи. Так он прокомментировал обвинения в том, что симулировал травму паха, чтобы пропустить встречу со сборной Марокко.

"Какие-то люди говорят обо мне всё, что им захочется, а другие слушают и верят, и я предстаю настоящим сукиным сыном. Распускать обо мне слухи – это уже обычные вещи", - сказал футболист.

По словам Месси, он хотел сыграть в матчах за сборную и с Венесуэлой, и с Марокко, но после первой встречи почувствовал боль и решил не усугублять травму, поскольку опасность еще не миновала.

"Правда в том, что я вернулся в аргентинскую команду с травмой, которую я перенес с декабря, и я меньше тренируюсь и не играю во все игры. Травмы паха проходят тяжело. От них нельзя поправиться на следующий день. Я чувствую себя лучше, но должен быть осторожен", — цитирует Месси портал Goal.

Он отметил, что ложь, которую распускают о нем в интернете, бьет и по его семье. тем не менее, несмотря на критику на родине, спортсмен хочет и дальше выступать за национальную сборную Аргентины.

"Это тяжело, мой сын заходит на YouTube и смотрит видео. Он спросил меня, почему в Аргентине меня хотят убить. Но мне нравится играть за сборную. Я всё ещё хочу выиграть что-то с ней", - пояснил нападающий.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в мае прошлого года Месси в пятый раз выиграл "Золотую бутсу" - стал лучшим бомбардиром одного из европейских чемпионатов. Аргентинец уже получал этот трофей в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU