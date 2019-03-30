2019-03-30T08:09:07+03:00
Политика

США возвращаются к стратегии холодной войны

Вооруженные силы страны снова осваивают внезапное развертывание
Юлия ДИВЕЕВА
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Вооруженные силы США снова осваивают стратегию внезапного развертывания войск в ЕвропеВооруженные силы США снова осваивают стратегию внезапного развертывания войск в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты возвращаются к использованию стратегии, применявшейся в годы холодной войны. Она подразумевает внезапное развертывание войск в Европе.

Как официальная газета Пентагона Stars and Stripes, стратегия, названная "Динамичное использование сил", заключается в том, что армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск.

Издание напоминает о внезапной переброске пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу в середине марта. Такие шаги предпринимались во времена холодной войны. Тогда мобилизация американских подразделений без их предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния СССР.

По словам заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе Джона Гронски, такие маневры будут совершаться американской армией регулярно.

"Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании и готовности", - сказал генерал-майор.

Гронски отметил, что командование очень довольно уровнем готовности войск "встретиться с любым противником". Он надеется, что после учений время развертывания подразделений ВС США существенно сократится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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