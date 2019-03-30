В аэропорту Чикаго голый пассажир попытался проникнуть в самолет

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-30T08:13:59+03:00

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В США в международном аэропорту О'Хара в Чикаго был задержан голый пассажир, пытавшийся сесть на рейс. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Мужчина был снят другими пассажирами на видео, когда он шел голым по взлетно-посадочной полосе. По словам источников, он пытался сесть на рейс, вылетающий из Чикаго; сведений о том, как он попал на летное поле и когда успел раздеться, нет. Позже полиция задержала необычного посетителя аэропорта, его прикрыли жилетом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о посетителе Третьяковской галереи, прошедшем по залу музея в стрингах; сотрудники галереи и охрана не пытались остановить мужчину. Максим Зародин, ставший главным действующим лицом акции, позже назвал ее "фестивалем неслыханной щедрости" и поблагодарил руководителя галереи Зельфиру Трегулову за то, что она "сделала этот перформанс возможным"

ИСТОЧНИК KP.RU