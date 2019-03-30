Российские учителя поддержали свою уволенную коллегу из Барнаула флешмобом в купальниках

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-30T08:38:38+03:00

Учительницу русского языка и литературы барнаульской школы №13 Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за фотографий в купальнике, сделанных после соревнований по зимнему плаванию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Участники флешмоба заявляют, что отстаивают право учителей на хобби и увлечения, не вписывающиеся в образ педагога

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Учителя по всей России решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую руководство школы вынудило уволиться из-за опубликованных фото в купальнике и коротком платье. Преподаватели размещают в сети похожие снимки с хэштегом #УчителяТожеЛюди.

"Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы", - написала в Instagram Яна Абдуллина из Казани, принявшая участие в акции. Ее коллега Анна Малыхина из Хакасии, в свою очередь, назвала акцию "флешмобом в поддержку разума и нормальности".

Аналогичные посты опубликовали и представительницы других профессий. Пользователь Instagram vassiya, ведущая блог о путешествиях, написала под своим фото в купальнике "Вот почему я не пошла работать учительницей".

Учительницу русского языка и литературы барнаульской школы №13 Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за фотографий в купальнике, сделанных после соревнований по зимнему плаванию, и в вечернем платье, поскольку эти снимки вызвали недовольство некоторых родителей ее учеников. Позже министр образования Алтайского края Максим Костенко заверил, что ведомство сможет подыскать ей достойную вакансию; сама Кувшинникова позже заявила, что выбирает между частной и художественной школами.

ИСТОЧНИК KP.RU