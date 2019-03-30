2019-03-30T09:14:58+03:00
В мире

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Речь идет о девятом подобном случае с начала года
Александр ДЖУМАЕВ
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Японские патриоты, высадившиеся с флагами страны на спорные острова в августе 2012 годаЯпонские патриоты, высадившиеся с флагами страны на спорные острова в августе 2012 годаФото: REUTERS
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В субботу, 30 марта, четыре патрульных корабля морской полиции Китая зашли в Восточно-Китайское море в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), принадлежность которых оспаривается Японией.

Как сообщает японское издание Kyodo, корабли береговой охраны Японии неоднократно требовали от экипажей китайских судов покинуть "территориальные воды Японии". Стоит отметить, что речь идет о девятом подобном случае с начала 2019 года; подобные инциденты происходили и ранее.

Спор между Китаем и Японией за острова Сенкаку обострился в сентябре 2012 года, после того как Токио приобрел их у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские военные корабли постоянно находятся неподалеку от спорных островов и периодически заходят в их прибрежную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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