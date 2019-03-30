Названы наиболее стабильные сферы для работы в России

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-30T10:42:40+03:00

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ВНИИ труда Минтруда России определил сферы работы, которые являются наиболее стабильными в нашей стране. К ним относятся:

- промышленность;

- торговля;

- гостиничный бизнес;

- общепит;

- социальная сфера – здравоохранение и образование;

- сфера IT-технологий.

Работники сельского хозяйства, а также те, кто занят в сфере рыболовства и жилищно-коммунальных услуг, как отметили в институте, чувствуют себя менее уверенно. «Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток, - цитирует RT сообщение ВНИИ труда. - Но это не относится к основному персоналу - квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти».

Кроме того, к нестабильным относятся сферы администрирования и документооборота, а также банковское дело и страхование. Это обусловлено тем, что в настоящее время быстрыми темпами развиваются IT-продукты, которые уверенно вытесняют рутинные процессы. Также широко внедряются онлайн-сервисы, которые легко могут заменить персонал.

В данной ситуации, как советуют эксперты, необходимо постоянно актуализировать и повышать свое профессиональное мастерство. «Это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», - добавили в организации.

Ранее сайт kp.ru писал, что по прогнозам аналитиков, в 2019 году продолжит расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. По мнению экспертов, это связано с высоким темпом развития мобильных приложений.

ИСТОЧНИК KP.RU